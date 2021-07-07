З'явилося відео падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі

Фото rmf24.pl

Опубліковане відео падіння вертольота з українцями на борту в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві в Польщі 6 липня

Відео оприлюднило RadioOlsztynTV BIS, передає RegioNews.

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт пролітає над озером і раптом починає різко знижуватися, а згодом падає у воду. Камера зафіксувала чоловіка, який в цей час перебував у човні. Він, побачивши крах гвинтокрила, тут же кидається до мотора, заводить його. Чи прийшов власник катера на допомогу постраждалим, невідомо. Запис на цьому обривається.

Як повідомлялося, вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі. В результаті постраждали три людини - всі громадяни України.

За словами спікера Міністерства Олега Ніколенка, українські громадяни отримали травми: пілот і двоє пасажирів. Їм надається консульська допомога. Крім того, посольство України взаємодіє з місцевою владою.