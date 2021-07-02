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02 липня 2021, 11:32 681

На Львівщині в аварії загинув 11-річний водій BMW: його п'яний батько сидів поруч

02 липня 2021, 11:32 681
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Фото: Нацполіція
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У Львівській області 11-річний хлопець, не впоравшись з керуванням BMW, з’їхав з проїзної частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції області.

Окрім хлопчика у салоні автомобіля були його батько та власник транспортного засобу, обидва - у нетверезому стані", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько - 35-річний мешканець села Рясне-Руське. У салоні авто також перебував власник, мешканець того ж села віком 23 роки.

Вони під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, біля Яремче сталася жахлива аварія. Зіткнулися два мотоциклісти і один з них потім врізався в коня, який стояв на узбіччі.

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