Появилось видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше

Фото rmf24.pl

Опубликовано видео падения вертолета с украинцами на борту в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводствев Польше 6 июля

Видео обнародовало RadioOlsztynTV BIS, передает RegioNews.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет пролетает над озером и вдруг начинает резко снижаться, а затем падает в воду. Камера зафиксировала мужчину, который в это время находился в лодке. Он, увидев крушение вертолета, тут же бросается к мотору, заводит его. Пришел ли владелец катера на помощь пострадавшим, неизвестно. Запись на этом обрывается.

Как сообщалось, вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше. В результате пострадали три человека - все граждане Украины.

По словам спикера Министерства Олега Николенко, украинские граждане получили травмы: пилот и двое пассажиров. Им оказывается консульская помощь. Кроме того, посольство Украины взаимодействует с местными властями.