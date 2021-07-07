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07 июля 2021, 21:52 8

Появилось видео падения вертолета с украинцами в озеро в Польше

07 июля 2021, 21:52 8
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Фото rmf24.pl
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Опубликовано видео падения вертолета с украинцами на борту в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводствев Польше 6 июля

Видео обнародовало RadioOlsztynTV BIS, передает RegioNews.

На опубликованных кадрах видно, как вертолет пролетает над озером и вдруг начинает резко снижаться, а затем падает в воду. Камера зафиксировала мужчину, который в это время находился в лодке. Он, увидев крушение вертолета, тут же бросается к мотору, заводит его. Пришел ли владелец катера на помощь пострадавшим, неизвестно. Запись на этом обрывается.

Как сообщалось, вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше. В результате пострадали три человека - все граждане Украины.

По словам спикера Министерства Олега Николенко, украинские граждане получили травмы: пилот и двое пассажиров. Им оказывается консульская помощь. Кроме того, посольство Украины взаимодействует с местными властями.

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