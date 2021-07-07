08:49  07 липня
В Україні виявили ще 610 нових випадків COVID-19
15:46  07 липня
На Львівщині люди масово потруїлися в ресторані
08:11  07 липня
За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"
UA | RU
UA | RU
07 липня 2021, 15:30 902

На Франківщині автівка злетіла з дороги в обрив, четверо загиблих

07 липня 2021, 15:30 902
Читайте также на русском языке
Фото поліції Прикарпаття
Читайте также
на русском языке

Поліція Прикарпаття розслідує смертельну ДТП в Яремче на Прикарпатті

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Аварія трапилася в Яремче – автомобіль злетів з дороги в обрив. На цей час поліція на місці події, встановлює обставини ДТП та персональні дані чотирьох загиблих.

7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП. На місце події негайно прибули рятувальники та працівники поліції, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські додають, що попередньо слідчі встановили, що автомобіль "Volkswagen Tiguan" на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих.

На місці продовжують працювати усі служби.

Як повідомлялося, у Києві таксист заснув за кермом і вчинив ДТП. У Києві водій однієї зі служб таксі, взявши пасажира, заснув за кермом і влетів в місце дорожніх робіт.

ДТП загиблі Прикарпаття Яремче аварія

Під Черкасами зіткнулись два мікроавтобуси: шестеро людей постраждали
07 липня 2021, 10:22
Вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі
06 липня 2021, 15:15
У Києві сталася подвійна ДТП: автівка протаранила учасників попередньої аварії
05 липня 2021, 09:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram