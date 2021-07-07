На Франківщині автівка злетіла з дороги в обрив, четверо загиблих

Фото поліції Прикарпаття

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Аварія трапилася в Яремче – автомобіль злетів з дороги в обрив. На цей час поліція на місці події, встановлює обставини ДТП та персональні дані чотирьох загиблих.

7 липня о 11:45 до поліції надійшло повідомлення про ДТП. На місце події негайно прибули рятувальники та працівники поліції, - йдеться в повідомленні.

Поліцейські додають, що попередньо слідчі встановили, що автомобіль "Volkswagen Tiguan" на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих.

На місці продовжують працювати усі служби.

Як повідомлялося, у Києві таксист заснув за кермом і вчинив ДТП. У Києві водій однієї зі служб таксі, взявши пасажира, заснув за кермом і влетів в місце дорожніх робіт.