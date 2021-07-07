Під Черкасами зіткнулись два мікроавтобуси: шестеро людей постраждали

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На автодорозі "Черкаси-Золотоноша" сталася ДТП - зіткнулись два мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes. Чотири бригади "швидкої" надавали допомогу шістьом травмованим

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

О 01:30 ночі сьогодні на дорозі Черкаси-Золотоноша, біля мотелю "Калина" зіштовхнулися два мікроавтобуси Volkswagen та Mercedes. Диспетчеру екстренки повідомили про шістьох травмованих, серед яких було четверо дітей", - йдеться у повідомленні.

На місці події медики надали допомогу усім постраждалим. Двох 8-річних близнюків та їхнього 35-річного тата госпіталізували до Черкаської дитячої обласної лікарні зі стресовою реакцією. До цієї ж лікарні доправили 12-річну дівчинку зі закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, закритим переломом передпліччя та 3-річну дівчинку зі саднами обличчя.

Ще одну 19-річну пацієнтку медики доправили до Третьої черкаської міської лікарні з травмою гомілково-ступеневого суглоба.

Нагадаємо, днями у столиці маршрутка врізалася у стовп, внаслідок чого постраждали пасажири.