У МОЗ назвали термін дії українського COVID-сертифіката

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У сертифіката вакцинації проти COVID-19 є свій "термін придатності", наразі - це рік

Як пише RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю ТСН.

"Якщо говорити про вакцину, зараз йдеться про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 — це пів року, ПЛР-тест — це 72 години. Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", — сказав він.

Головний санлікар вважає, що недостатньо сформувати адекватний прошарок вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні країни.

"Такий рівень імунітету має бути сформований на рівні світу. Лише тоді ми можемо казати, що ця інфекційна хвороба йде на спад чи переходить в якийсь інший формат", — заявив Кузін.

Нагадаємо, з 1 липня Мінцифри почало бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.