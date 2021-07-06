12:01  06 липня
На Київщині сім центрів масової вакцинації будуть працювати щодня
09:41  06 липня
Через отруєння на Вінниччині до лікарні потрапили 17 людей
08:11  06 липня
Доба на Донбасі: дев'ять порушень, один загиблий та троє травмованих бійців ООС
UA | RU
UA | RU
06 липня 2021, 10:59 244

У МОЗ назвали термін дії українського COVID-сертифіката

06 липня 2021, 10:59 244
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У сертифіката вакцинації проти COVID-19 є свій "термін придатності", наразі - це рік

Як пише RegioNews, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю ТСН.

"Якщо говорити про вакцину, зараз йдеться про те, що це рік. Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 — це пів року, ПЛР-тест — це 72 години. Якщо говорити не про термін дії, а про саме явище, то коронавірус з нами ще мінімум на півтора року", — сказав він.

Головний санлікар вважає, що недостатньо сформувати адекватний прошарок вакцинованих людей або колективний імунітет на рівні країни.

"Такий рівень імунітету має бути сформований на рівні світу. Лише тоді ми можемо казати, що ця інфекційна хвороба йде на спад чи переходить в якийсь інший формат", — заявив Кузін.

Нагадаємо, з 1 липня Мінцифри почало бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.

вакцина

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Спроба номер три: чи зможе франківський мер Марцінків зрушити з місця легендарний довгобуд
Від Чернігова до Британії. Як Міноборони прославилося жіночими підборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram