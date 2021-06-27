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27 червня 2021, 17:12 946

У МОЗ розповіли, які країни визнають українські паспорти вакцинації

27 червня 2021, 17:12 946
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Фото: із відкритих джерел
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Українські паспорти вакцинації від коронавірусу будуть синхронізовані із країнами Євросоюзу, з іншими державами, зокрема з США та Ізраїлем, потрібно буде домовлятися окремо

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає RegioNews.

З Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо. І цей процес вже триває, цим займається МЗС. Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі", - сказав Кучер.

За його словами, з наступного місяця планують запустити через "Дію" видачу COVID-сертифікатів для людей, які отримали дві дози вакцини.

Чиновник зазначив, що "Дія” буде синхронізована з системою E-Health, і на кордоні з країнами Євросоюзу потрібно буде показати QR-код. Також триває розробка сертифікатів для тих громадян, які вже перехворіли COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що COVID-сертифікати про вакцинацію видаватимуться з 1 липня і будуть дійсними до 180 днів.

Україна США вакцина Євросоюз вакцинація

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