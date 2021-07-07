Готовится взаимное признание COVID-сертификатов между Украиной и Данией

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Во время встречи глав МИД Украины и Дании министры обсудили возможность взаимного признания COVID-сертификатов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает RegioNews.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с Министром иностранных дел Дании Йеппе Кофод. В ходе встречи главы ведомств обсудили возможность взаимного признания COVID-сертификатов.

В частности, Кулеба предложил датскому коллеге заключить соглашение между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

Как сообщалось, в конце июня в Минздраве рассказали, какие страны признают украинские паспорта вакцинации.

Также в Минздраве назвали срок действия украинского COVID-сертификата. У сертификата вакцинации против COVID-19 есть свой "срок годности", сейчас это - год

Кроме этого, известно, что Covid-сертификаты можно будет получить не только через "Дию", но и в больницах.