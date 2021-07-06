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06 липня 2021, 19:11 236

Третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу, - дослідження

06 липня 2021, 19:11 236
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Фото з відкритих джерел
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Попередні результати дослідження, яке проводить МОЗ разом зі Світовим банком та Українським інститутом соцдосліджень імені Яременка, свідчать, що третина українських громадян мають антитіла до коронавірусу

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає RegioNews.

За словами нардепа, впродовж липня група соціологів та медпрацівників буде відвідувати українські домогосподарства, щоб провести опитування та зробити безкоштовний тест на антитіла до COVID-19.

На даний час у дослідженні взяли участь близько 6 тисяч людей. 33% з них мають певний імунітет до коронавірусу, - сказав Радуцький.

Він додав, що на наступному етапі дослідження фахівці визначать, яким чином антитіла утворились в організмі цих людей.

Важливо визначити, чи значною є частка тих, хто перехворів у легкій формі і навіть не здогадувався, що був інфікований. Остаточні дані дослідження планують опублікувати наприкінці серпня, - зазначив нардеп.

Як повідомлялося, українців можуть вакцинувати від COVID-19 тричі. Нині МОЗ вивчає можливість запровадження вакцинації третьою дозою (підсилювальною) вакцини від COVID-19 через півроку після щеплення двома дозами.

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