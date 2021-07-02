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02 липня 2021, 22:04 23

Естонія відкрила кордони для вакцинованих українців

02 липня 2021, 22:04 23
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Фото з відкритих джерел
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Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, передає RegioNews.

Для подорожей українців відкрилася Естонія – в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС, – написав Кулеба.

Відповідно до інформації на карті МЗС, в’їзд до Естонії з метою туризму дозволений для осіб, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) без симптомів захворювання на Covid-19, та які пройшли повний курс вакцинації.

Вакцини, що офіційно використовуються в Україні, і наразі приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield,CoronaVac). Після останньої дози вакцини має пройти не більше року.

Як повідомлялося, від 1 липня Австрія дозволила вільний в'їзд українським мандрівникам.

Також індійську вакцину Covishield (AstraZeneca) схвалили для приїзду туристів у семи країнах.

вакцина Естонія кордон COVID-19 вакцинація

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