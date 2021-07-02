Естонія відкрила кордони для вакцинованих українців

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Естонія відкрила свої кордони для повністю вакцинованих українців з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, передає RegioNews.

Для подорожей українців відкрилася Естонія – в’їзд дозволений за умови повної вакцинації. Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС, – написав Кулеба.

Відповідно до інформації на карті МЗС, в’їзд до Естонії з метою туризму дозволений для осіб, які прибувають з будь-яких третіх країн (у т.ч. з України) без симптомів захворювання на Covid-19, та які пройшли повний курс вакцинації.



Вакцини, що офіційно використовуються в Україні, і наразі приймаються Естонією: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/ Vaxzevria/Covishield,CoronaVac). Після останньої дози вакцини має пройти не більше року.

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Для подорожей українців відкрилася Естонія — в’їзд дозволений за умови повної вакцинації.



Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС.



Детальна інформація та перелік визнаних вакцин — на картіhttps://t.co/8RkEzCg6Yk#ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2021

Як повідомлялося, від 1 липня Австрія дозволила вільний в'їзд українським мандрівникам.

Також індійську вакцину Covishield (AstraZeneca) схвалили для приїзду туристів у семи країнах.