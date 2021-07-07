Экс-министра Рудьковского отпустили из-под стражи под ночной домашний арест
Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому с содержания под стражей на ночной домашний арест
Об этом сообщили в офисе генпрокурора, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Печерский райсуд изменил Рудьковскому меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест, - сказали в ведомстве.
Соответствующим решением суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра.
Как сообщалось, 24 июня экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека. Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча”.