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07 июля 2021, 17:51 432

Экс-министра Рудьковского отпустили из-под стражи под ночной домашний арест

07 июля 2021, 17:51 432
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Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому с содержания под стражей на ночной домашний арест

Об этом сообщили в офисе генпрокурора, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Печерский райсуд изменил Рудьковскому меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест, - сказали в ведомстве.

Соответствующим решением суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра.

Как сообщалось, 24 июня экс-министра транспорта Рудьковского отправили под стражу по подозрению в похищении и пытках человека. Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, которого подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча”.

Николай Рудьковский арест домашний арест суд Офис генпрокурора

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