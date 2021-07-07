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07 липня 2021, 17:03 40

На Вінниччині жінка заплатить 17 тис. грн штрафу за те, що пропонувала поліцейському 10 тис. грн

07 липня 2021, 17:03 40
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У Вінницькій області жінка пропонувала поліцейському хабаря у розмірі 10 тис. грн, щоб той не складав протокол на чоловіка жінки, який їхав п'яним за кермом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Зокрема, в суді доведено винуватість 33-річної жительки м. Хмільника за статтею Кримінального кодексу – пропозиція службовій особі надати їй неправомірну вигоду за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої їй влади.

У суді прокурором доведено, що обвинувачена пропонувала співробітнику Хмільницького районного відділу поліції неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. грн за те, аби той не складав щодо її чоловіка протокол про адміністративне правопорушення – керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Поліцейські неодноразово попереджали правопорушницю про кримінальну відповідальність за пропозицію та надання службовим особам неправомірної вигоди. Втім жінка продовжувала вчиняти зазначені дії, які були задокументовані слідчо-оперативною групою.

Хмільницький міськрайонний суд визнав жінку винуватою у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Нагадаємо, у Вінницькій області правоохоронці знешкодили організоване угруповання, яке спеціалізувалося на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл регіону.

прокуратура штраф суд

 
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