Верховний Суд лишив без змін вирок засудженому за вбивство Гонгадзе Пукачу

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Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якому Печерський райсуд призначив покарання у вигляді довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе

Про це інформує пресслужба ВС у Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні, 2 липня 2021 року, колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду оголосила рішення у справі О. Пукача. За результатами розгляду кримінальної справи № 1-368/11 (провадження № 51-6302 км 18) Верховний Суд залишив без змін вирок Печерського районного суду м. Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги – без задоволення, – повідомили у суді.

Як відомо, Георгій Гонгадзе – український журналіст, засновник інтернет-видання "Українська правда". Він зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області виявили останки черепа, який нібито належить Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх службовців Департаменту зовнішнього спостереження МВС – Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича. Вони отримали від 12 до 13 років ув'язнення.

29 січня 2013 року суд довів провину Пукача у вбивстві Гонгадзе. Провину екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача в перевищенні влади і вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе доведено згідно із зібраними доказами.

У березні 2015-го частину матеріалів у справі Пукача розсекретили.