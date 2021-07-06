Суд отпустил Нелю Штепу под личное обязательство

Фото из открытых источников

Суд в Харькове избрал бывшему мэру Славянска Неле Штепе, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, личное обязательство в качестве меры пресечения

Об этом рассказал адвокат Нели Штепы Александр Тананакин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Ночной домашний арест Нели Штепы завершился 29 мая, поэтому сегодня суд избрал для обвиняемой очередную меру пресечения: личное обязательство. Ее главная обязанность - являться в суд по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями обвинения, которые еще не допрошены, и сообщать об изменении места жительства или труда, - отметил Тананакин.

По его словам, суд отказал представителю областной прокуратуры Александру Чекину, которой ходатайствовал о продлении для Штепы меры пресечения в виде домашнего ареста, настаивая на риске препятствования производству со стороны Штепы.

На суде состоялся допрос свидетеля обвинения, который рассказал, что не был участником событий 2014 года в Славянске. Он также отметил, что Штепа приходится ему племянницей, и он не понимает, как его включили в список свидетелей обвинения, - добавил Тананакин.

По словам адвоката, очередное заседание суда назначено на 21 июля, на 11:30.

Как сообщалось, 25 мая Орджоникиджевский районный суд в Харькове не продлил домашний арест экс-мэру Славянска Неле Штепе.

Напомним, 9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлен обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

1 апреля Нелю Штепу снова посадили на ночной домашний арест такое решение суд принял уже второй раз в течение года.