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05 липня 2021, 21:17 5

У Києві повідомили про замінування Центрального і Південного залізничних вокзалів

05 липня 2021, 21:17 5
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Фото з відкритих джерел
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Національна поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів

Про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції Києва, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Надійшло повідомлення про замінування Центрального та Південного київських вокзалів. На місця виїхали всі відповідні служби, наразі поліція перевіряє інформацію, - повідомили у поліції.

Як зазначила пресслужба "Укрзалізниці”, у зв’язку з повідомленням про мінування, тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, - додали в "Укрзалізниці”.

Як повідомлялося, 23 червня також у Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали. Невідомий повідомив про замінування Центрального та Південного вокзалів у Києві. Робота вокзалів була обмежена.

Київ мінування Укрзализныця вокзал поліція

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