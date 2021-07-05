У Києві повідомили про замінування Центрального і Південного залізничних вокзалів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у відділі комунікацій Національної поліції Києва, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Надійшло повідомлення про замінування Центрального та Південного київських вокзалів. На місця виїхали всі відповідні служби, наразі поліція перевіряє інформацію, - повідомили у поліції.

Як зазначила пресслужба "Укрзалізниці”, у зв’язку з повідомленням про мінування, тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві.

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи, - додали в "Укрзалізниці”.

Як повідомлялося, 23 червня також у Києві "замінували" Центральний та Південний вокзали. Невідомий повідомив про замінування Центрального та Південного вокзалів у Києві. Робота вокзалів була обмежена.