На Донбасі загинув український боєць, ще троє поранені

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Сьогодні, 05 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Про це повідомили в штабі ООС, передає RegioNews.

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.

Українських захисників було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого, - йдеться в повідомленні.

У штабі додають, що на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Тільки сьогодні увечері повідомлялося, що бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші".