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Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"
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05 липня 2021, 18:06 5

Бойовики на Донбасі почали менше стріляти: всього три порушення режиму "тиші"

05 липня 2021, 18:06 5
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Фото з відкритих джерел
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Від початку доби, 5 лютого, на Донбасі зафіксовано три обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також районі населеного пункту Піски противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, 4 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

Донбас війна обстріл військова техніка окупанти

 
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