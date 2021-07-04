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04 липня 2021, 16:46 216

В окупованому Криму знову повінь, людей евакуюють

04 липня 2021, 16:46 216
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В окупованому Криму 4 липня внаслідок сильних злив сталася нова повінь

Про це пише RegioNews з посиланням на "міністерство надзвичайних ситуацій РФ" у Криму.

Зазначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків.

Місцевих жителів евакуюють. У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією, постраждав один приватний будинок.

Нагадаємо, у червні в окупованому Криму затопило вулиці Ялти.

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