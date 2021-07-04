В окупованому Криму знову повінь, людей евакуюють
В окупованому Криму 4 липня внаслідок сильних злив сталася нова повінь
Про це пише RegioNews з посиланням на "міністерство надзвичайних ситуацій РФ" у Криму.
Зазначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків.
Місцевих жителів евакуюють. У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією, постраждав один приватний будинок.
Нагадаємо, у червні в окупованому Криму затопило вулиці Ялти.
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