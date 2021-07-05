На Донбассе погиб украинский боец, еще трое ранены
Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.
В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения.
Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.
В штабе добавляют, что на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Только сегодня вечером сообщалось, что боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины".