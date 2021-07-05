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Боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины"
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05 июля 2021, 19:52 7

На Донбассе погиб украинский боец, еще трое ранены

05 июля 2021, 19:52 7
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 05 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Об этом сообщили в штабе ООС, передает RegioNews.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, что на месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Только сегодня вечером сообщалось, что боевики на Донбассе начали меньше стрелять: всего три нарушения режима "тишины".

Донбасс война погибшие ранение ООС РФ оккупанты

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