У столиці зростає захворюваність на грип та ГРВІ

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У Києві протягом 26-го тижня 2021 року зареєстровано 5 794 хворих на грип та ГРВІ, зокрема COVID-19

Про це повідомляє прес-служба держустанови "Київський міський лабораторний центр", передає RegioNews.

Рівень захворюваності є нижчим від епідемічного порогу на 73,9%, водночас зараз показник захворюваності у столиці становить 195,6.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12,7% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, дітей захворіло - 2 612 (зростання на 0,2%), дорослих - 3 182 людини (зростання на 25%), - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що в структурі захворюваності діти становлять 45,1%, а минулого тижня - 50,6%. З них 38,9% - діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 10,9% - зареєстровано 1 017 випадків.

До медичних закладів за 26-й тиждень госпіталізовано 262 людини, серед госпіталізованих - 60 дітей, - резюмують у лабцентрі.

Як повідомлялося, у Києві запрацював ще один пункт масової вакцинації від COVID-19 - на території ВДНГ.