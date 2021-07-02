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02 липня 2021, 18:55 137

У громадському транспорті Києва зникнуть паперові квитки

02 липня 2021, 18:55 137
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Вже невдовзі усі паперові талони на проїзд зникнуть з обігу в громадському транспорті столиці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Київ".

Зокрема, за словами очільника прес-служби "Київпастрансу" Олега Грищака, з обігу зникнуть паперові талони для проїзду в автобусах, тролейбусах і трамваях.

Скористатися ними можна буде лише до 17 липня. Після цього проїхати у громадському транспорті можна буде лише за QR-квитком або карткою, яка поповнюється на певну кількість поїздок.

Нагадаємо, з 1 липня в наземному транспорті Києва немє кондукторів. Киян поступово переводять на електронну систему оплати.

квитки транспорт Київ

 
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