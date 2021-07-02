У громадському транспорті Києва зникнуть паперові квитки
Вже невдовзі усі паперові талони на проїзд зникнуть з обігу в громадському транспорті столиці
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Київ".
Зокрема, за словами очільника прес-служби "Київпастрансу" Олега Грищака, з обігу зникнуть паперові талони для проїзду в автобусах, тролейбусах і трамваях.
Скористатися ними можна буде лише до 17 липня. Після цього проїхати у громадському транспорті можна буде лише за QR-квитком або карткою, яка поповнюється на певну кількість поїздок.
Нагадаємо, з 1 липня в наземному транспорті Києва немє кондукторів. Киян поступово переводять на електронну систему оплати.
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