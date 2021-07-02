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02 липня 2021, 11:58 9

У Києві на фестивалі вакцинуватимуть від COVID-19

02 липня 2021, 11:58 9
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Фото з відкритих джерел
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У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр МОЗ.

За інформацією відомства, вакцинація буде проходити у павільйоні №9 за попереднім записом.

"Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 16:00. Вакцинуватися там можуть всі охочі за попереднім записом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що купувати квиток на сам фестиваль для вакцинації не потрібно.

Вакцинувати громадян будуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Нагадаємо, що Київський центр вакцинації в МВЦ працюватиме п'ять днів на цьому тижні.

коронавірус Україна вакцина Київ вакцинація

 
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