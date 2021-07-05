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05 июля 2021, 15:21 603

В столице растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

05 июля 2021, 15:21 603
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Фото из отрытых источников
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В Киеве в течение 26-й недели 2021 года зарегистрировано 5 794 больных гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба госучреждения " Киевский городской лабораторный центр", передает RegioNews.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 73,9%, в то же время сейчас показатель заболеваемости в столице составляет 195,6.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 12,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. В частности, детей заболело - 2 612 (рост на 0,2%), взрослых - 3 182 человека (рост на 25%), - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 45,1%, а на прошлой неделе - 50,6%. Из них 38,9% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 10,9% - зарегистрировано 1 017 случаев.

В медицинские учреждения за 26 - ю неделю госпитализированы 262 человека, среди госпитализированных - 60 детей, - резюмируют в лабцентре.

Как сообщалось, в Киеве заработал еще один пункт массовой вакцинации от COVID-19 - на территории ВДНХ.

грипп ОРВИ заболеваемость Столица Киев Лаборатория

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