В Україні усі області відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
Усі області України та столиця залишаються на зеленому рівні епідемічної небезпеки
Такі дані оприлюднені на сайті МОЗ, пише RegioNews.
За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Водночас у столиці він становить 79 на 100 тис. населення.
Рівень госпіталізацій по Україні станом на 3 липня становив 7,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.
Завантаженість ліжок із киснем станом на суботу була на рівні 8% за граничного показника 65%. Рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищено у жодному регіоні.
Нагадаємо, що в Україні минулої доби коронавірус виявили у майже 400 хворих.
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