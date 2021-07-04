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В Україні усі області відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
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04 липня 2021, 14:52 97

В Україні усі області відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ

04 липня 2021, 14:52 97
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Фото з відкритих джерел
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Усі області України та столиця залишаються на зеленому рівні епідемічної небезпеки

Такі дані оприлюднені на сайті МОЗ, пише RegioNews.

За даними відомства, в Україні рівень захворюваності становить 21 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. Водночас у столиці він становить 79 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій по Україні станом на 3 липня становив 7,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок із киснем станом на суботу була на рівні 8% за граничного показника 65%. Рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищено у жодному регіоні.

Нагадаємо, що в Україні минулої доби коронавірус виявили у майже 400 хворих.

коронавірус Україна Київ карантин МОЗ

 
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