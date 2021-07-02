На Галицькій митниці СБУ заблокувала контрабандний вантаж фігуранта списку РНБО на 16 млн грн

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СБУ викрила масштабну схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з ЄС, організовану фігурантом санкційного списку РНБО та його оточенням

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Задокументовано, що лише в одній партії контрабанди зловмисники хотіли перевезти товарів на 16 млн грн.

Оперативники СБУ встановили, що контрабандний канал йшов через Галицьку митницю Держмитслужби. Організатори схеми - представники криміналітету та їхні родичі, що знаходяться під дією санкцій РНБО, а саме - родина Володимира Дідуха.

До "схеми" ділки залучили інспектора митного посту "Яворів" Галицької митниці. Він вніс до системи митного оформлення неправдиві відомості щодо товару. А саме: зареєстрував дорогий брендовий одяг та косметику як "настінну плитку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці припинили "схему" під час митного оформлення вантажу. У такий спосіб вони запобігли контрабанді товарів на 16 млн грн.

Наразі інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 (замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі) і ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення посадовця. У межах кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

Як повідомлялося, сьогодні у "Борисполі" затримали пасажира з діамантами на 2 млн грн в трусах.