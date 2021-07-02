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02 июля 2021, 21:41 2776

На Галицкой таможне СБУ заблокировала контрабандный груз фигуранта списка СНБО на 16 млн грн

02 июля 2021, 21:41 2776
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Фото СБУ
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СБУ разоблачила масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС, организованную фигурантом санкционного списка СНБО и его окружением

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задокументировано, что только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.

Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, находящиеся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха.

К "схеме" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения относительно товара. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку", - говорится в сообщении.

Правоохранители прекратили "схему" во время таможенного оформления груза. Таким образом они предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

Сейчас инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении чиновника. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

Как сообщалось, сегодня в "Борисполе" задержали пассажира с бриллиантами на 2 млн грн в трусах.

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