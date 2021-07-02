У Рівному на збуті кокаїну попався наркобарон
Служба безпеки викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн
Як повідомили у пресцентрі СБУ, лідер банди намагався втекти від співробітників спецслужби, але його затримали у Рівному.
Спецслужба встановила, що банда налагодила канал контрабандного ввезення в Україну кокаїну з країн Латинської Америки. Наркотики вони планували збувати оптом на території Рівненської та Волинської областей.
"Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - розповіли в СБУ.
Нагадаємо, днями на Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн.
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