У Рівному на збуті кокаїну попався наркобарон

Фото: СБУ

Як повідомили у пресцентрі СБУ, лідер банди намагався втекти від співробітників спецслужби, але його затримали у Рівному.

Спецслужба встановила, що банда налагодила канал контрабандного ввезення в Україну кокаїну з країн Латинської Америки. Наркотики вони планували збувати оптом на території Рівненської та Волинської областей.

"Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, днями на Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн.