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02 липня 2021, 18:53 386

У Рівному на збуті кокаїну попався наркобарон

02 липня 2021, 18:53 386
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Фото: СБУ
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Служба безпеки викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн

Як повідомили у пресцентрі СБУ, лідер банди намагався втекти від співробітників спецслужби, але його затримали у Рівному.

Спецслужба встановила, що банда налагодила канал контрабандного ввезення в Україну кокаїну з країн Латинської Америки. Наркотики вони планували збувати оптом на території Рівненської та Волинської областей.

"Своїх клієнтів зловмисники підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл", - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, днями на Одещині викрили контрабанду наркотиків на $10 млн.

Україна наркотики поліція контрабанда Рівне

 
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