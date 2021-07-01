У Києві з'являться міні-центри COVID-вакцинації
У Києві цього тижня громадяни зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у міні-вакцинальних центрах, яких всього буде 21
Про це повідомили у пресслужбі КМДА, інформує RegioNews.
За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.
Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.
Також в цих пунктах можна буде отримати друге щеплення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ хоче не пускати в школи невакцинованих дітей.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі