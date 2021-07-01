У Києві з'являться міні-центри COVID-вакцинації

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У Києві цього тижня громадяни зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у міні-вакцинальних центрах, яких всього буде 21

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, інформує RegioNews.

За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.

Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.

Також в цих пунктах можна буде отримати друге щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ хоче не пускати в школи невакцинованих дітей.