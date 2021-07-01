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01 липня 2021, 16:59 5

У Києві з'являться міні-центри COVID-вакцинації

01 липня 2021, 16:59 5
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Фото з відкритих джерел
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У Києві цього тижня громадяни зможуть отримати щеплення проти коронавірусу у міні-вакцинальних центрах, яких всього буде 21

Про це повідомили у пресслужбі КМДА, інформує RegioNews.

За інформацією відомства, такі центри вакцинації будуть працювати тільки на вихідних.

Вони будуть розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. Для того аби отримати щеплення, необхідно записатися на щеплення через сервіс helsi.me.

Також в цих пунктах можна буде отримати друге щеплення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ хоче не пускати в школи невакцинованих дітей.

коронавірус вакцина КМДА вакцинація центр

 
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