Індійську вакцину Covishield (AstraZeneca) схвалили для приїзду туристів у семи країнах

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Вакцина, якою щеплюється багато українців, підходить для в'їзду у сім країн

Про це з посиланням на власні джерела пише видання ВВС, передає RegioNews з посиланням на ZN.ua.

Зараз в Україні цим препаратом масово щеплюють українців в центрах вакцинації, які вже відкрилися по всій країні.

Серед тих, хто дозволив в'їзд вакцинованим AstraZeneca, є як країни ЄС, так і позаблокові держави. Йдеться про Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію, Іспанію та Естонію. В останній схвалюють усі вакцини, вироблені в Індії.

Проте у матеріалі ВВС не уточнено: це стосується лише громадян цих країн, які отримали щеплення Covishield в Індії, чи будь-якого, хто вакцинувався цим препаратом.

Як повідомлялося, Мінцифри починає бета-тестування сертифікатів вакцинації від коронавірусу в Україні.

Також у МОЗ пояснили вакцинацію чиновників та депутатів препаратом Pfizer.