В Україні за добу вакцинували проти COVID понад 90 тисяч осіб
Упродовж минулої доби проти COVID-19 було щеплено 93 186 людей. Одну дозу отримали 31 714 людини, повністю імунізовані - 61 472 людини
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали: 528 мобільних бригад, 1236 пунктів щеплення та 13 центрів вакцинації.
Станом на 29 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 759 982 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали 1 дозу - 1 965 658 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 710 996 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 676 654 щеплення", - повідомили в МОЗ.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації.
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