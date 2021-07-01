COVID-вакцина Pfizer може з'явитися у пунктах масової вакцинації

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Вакцини Pfizer передбачено в закупівлях достатньо, щоб можна було і в липні на 5 етапі прищеплювати нею людей в центрах масової вакцинації

Як передає RegioNews, про це розповіла гендиректор з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич в інтерв’ю LIGA.Life.

За її словами, вакцини Pfizer за держзакупівлями передбачили достатньо.

Будуть нові постачання цієї вакцини в липні та в наступних місяцях. Комірнаті (Pfizer) чекаємо в рамках бюджетних закупівель - 971 100 доз. Але ці цифри можуть коригуватися", - повідомила Карчевич.

Вона зазначила, що можна буде потенційно говорити про те, що Pfizer буде не лише у мобільних бригадах, але й у пунктах щеплення, коли буде офіційне рішення в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що депутатам зроблять щеплення вакциною Pfizer за окремим графіком.