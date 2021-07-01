Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna

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Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

2 млн доз вакцины Moderna передадут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX. По словам Ляшко, поставка ожидается в июле.

Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы, - сказал Ляшко.

Как сообщалось, индийскую вакцину Covishield (AstraZeneca) одобрили для приезда туристов в семи странах.

Также с сегодняшнего дня Австрия разрешила свободный въезд украинским путешественникам.