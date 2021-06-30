Електронний квиток на транспорт у столиці запрацює аж через півтора роки

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Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Віталій Кличко, передає RegioNews.

Введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм перенесли з 1 липня 2021 року на 1 січня 2023 року. Система запрацює лише через 1,5 роки.

Розпорядження ухвалено "з метою продовження строків проведення дослідної експлуатації" системи, яка працює в дослідній експлуатації з 2018 року.

Відомо, що введення електронного квитка в Києві неодноразово переносилося. Востаннє запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду перенесли з 1 липня минулого року на 1 липня 2021 року.

Як повідомлялося, 23 червня Кабмін схвалив законопроєкт про впровадження е-квитків на авто- та міськелектротранспорті. Документ буде направлений до Верховної Ради.

Нагадаємо, ще 17 травня Зеленський пообіцяв, що із 24 серпня Україна увійде в режим "без паперових документів". Також планується і комплексна електронна публічна послуга, коли можна отримати кілька послуг за однією заявою.