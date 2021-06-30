Электронный билет на транспорт в столице заработает аж через полтора года

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Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко, передает RegioNews.

Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм перенесли с 1 июля 2021 года на 1 января 2023 года. Система заработает лишь через 1,5 года.

Распоряжение принято "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая работает в опытной эксплуатации с 2018 года.

Известно, что введение электронного билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, 23 июня Кабмин одобрил законопроект о внедрении е-билетов на авто - и горэлектротранспорте. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, еще 17 мая Зеленский пообещал, что с 24 августа Украина войдет в режим "без бумажных документов". Также планируется и комплексная электронная публичная услуга, когда можно получить несколько услуг по одному заявлению.