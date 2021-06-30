14:46  30 июня
В столицу из-за жары запретили въезд фур
10:09  30 июня
На Харьковщине СБУ проведет антитеррористические учения: что нужно знать
08:11  30 июня
Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
30 июня 2021, 15:45 181

Электронный билет на транспорт в столице заработает аж через полтора года

30 июня 2021, 15:45 181
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Введение электронного билета в Киеве снова перенесли

Соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Виталий Кличко, передает RegioNews.

Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм перенесли с 1 июля 2021 года на 1 января 2023 года. Система заработает лишь через 1,5 года.

Распоряжение принято "с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации" системы, которая работает в опытной эксплуатации с 2018 года.

Известно, что введение электронного билета в Киеве неоднократно переносилось. Последний раз введение автоматизированной системы учета оплаты проезда перенесли с 1 июля прошлого года на 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, 23 июня Кабмин одобрил законопроект о внедрении е-билетов на авто - и горэлектротранспорте. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, еще 17 мая Зеленский пообещал, что с 24 августа Украина войдет в режим "без бумажных документов". Также планируется и комплексная электронная публичная услуга, когда можно получить несколько услуг по одному заявлению.

Киев е-квиток Виталий Кличко Столица отсрочка

В столицу из-за жары запретили въезд фур
30 июня 2021, 14:46
В Киеве начинается "война" за сохранение "дома с жуками", - депутат Киевсовета Владислав Трубицын
29 июня 2021, 14:59
В метрополитене Киева произошел сбой, не работает оплата проезда
24 июня 2021, 15:53
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram