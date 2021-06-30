Кабмін схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через держкордон в аеропорту "Житомир"
Кабмін схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає RegioNews.
Кабінет Міністрів схвалив відкриття міжнародного пункту пропуску через держкордон в аеропорту "Житомир" для вантажного та пасажирського сполучення з постійним режимом функціонування та цілодобовим часом роботи.
Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту, на сьогодні ДП "Міжнародний аеропорт Житомир ім. С. П. Корольова" ТОВ "Акорд" є працездатним дочірнім підприємством, яке може забезпечувати посадку, зліт, стоянку й обслуговування повітряних суден, пасажирів і вантажів.
Як повідомлялося, 25 червня у Львові через сильну зливу літак з Риму приземлився на півтори години пізніше, ніж мав би.
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