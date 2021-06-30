Кабмин одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир"

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Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает RegioNews.

Кабинет Министров одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на сегодня ГП "Международный аэропорт Житомир им. С. П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Как сообщалось, 25 июня во Львове из-за сильного ливня самолет из Рима приземлился на полтора часа позже, чем должен был.