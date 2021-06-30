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30 червня 2021, 10:26 28

В Україні від COVID повністю щеплено майже 650 тисяч осіб

30 червня 2021, 10:26 28
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні повністю імунізовані та отримали дві дози щеплення від коронавірусу 649 524 особи. Одну дозу отримали 1 933 944 людини. Загалом проведено 2 583 468 щеплень

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, упродовж минулої доби 29 червня, проти COVID-19 щеплено 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини.

В імунізації населення були залучені 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення та 2 центри вакцинації. До листа очікування вакцинації записано 756 424 людини.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації.

МОЗ вакцина вакцинація коронавірус щеплення

 
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