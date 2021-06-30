В Україні від COVID повністю щеплено майже 650 тисяч осіб
В Україні повністю імунізовані та отримали дві дози щеплення від коронавірусу 649 524 особи. Одну дозу отримали 1 933 944 людини. Загалом проведено 2 583 468 щеплень
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зокрема, упродовж минулої доби 29 червня, проти COVID-19 щеплено 81 637 людей. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини.
В імунізації населення були залучені 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення та 2 центри вакцинації. До листа очікування вакцинації записано 756 424 людини.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали причину відсутності у деяких областях центрів вакцинації.
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