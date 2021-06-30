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30 червня 2021, 11:04 653

У двох областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину

30 червня 2021, 11:04 653
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Фото: з відкритих джерел
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За одним з епідемічних показників дві області України - Київська та Луганська не відповідають "зеленій" зоні карантинних обмежень

Як передає RegioNews, про це повідомили у МОЗ.

Так, обидві області мають "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19.

Зокрема, у Київській області показник кількості проведених тестів на коронавірус за вчора становив 262, а в Луганській - 269. Це нижче норми рівня охоплення тестуванням, який має складати не менше ніж 300 тестів на 100 тисяч населення.

Однак для того, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Київська та Луганська області залишаються у "зеленій" зоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах України низка показників перевищує значення "зеленої" зони.

коронавірус карантин МОЗ область зона

 
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