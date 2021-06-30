Херсонцев предупреждают об опасности из-за ситуации с COVID-19 в оккупированном Крыму

Фото из открытых источников

На Херсонщине предупреждают об угрозе новой волны COVID-19 из оккупированного Крыма, поскольку показатели заболеваемости на территории временно оккупированного полуострова стремительно растут, как и поток людей, которые пересекают пункты пропуска

Об этом сообщил руководитель Херсонского областного лабораторного центра МОЗ Юрий Ромаскевич в Facebook , передает RegioNews.

Несмотря на стабильно невысокие показатели заболеваемости COVID-19 в Херсонской области (показатель 26 на 100 тыс. населения за последние 14 дней), несмотря на стабильно одни из лучших показателей в Украине в борьбе с пандемией (просто для примера в соседней Николаевской области показатели количества больных и умерших практически вдвое выше), считаю своим долгом обратиться к жителям области с таким сообщением: показатели заболеваемости на территории АР Крым за последние три недели имеют ужасную динамику, которая осложняется как новым штаммом (так называемый индийский, или Дельта), так и явным "вмешательством" в статистику руководства временно оккупированных территорий, - сообщил Ромаскевич.

Он привел официальные цифры о гражданах, которые находятся на лечении в Крыму: по состоянию на 25 июня на стационарном лечении находилось более 2 тысяч человек, на амбулаторном - чуть более 1 тысячи. Опираясь на почти полуторагодовой "стаж" борьбы с коронавирусом, Ромаскевич утверждает, что в стационарном лечении нуждаются примерно 20% инфицированных, остальные 80% - амбулаторного наблюдения и лечения. Так, 2 тысячи на стационаре это, соответственно, наличие еще 8 тысяч, которые лечатся амбулаторно. И именно эта цифра, по его мнению, является реальной.

Ромаскевич отметил, что за последние две недели постоянно растет поток людей, которые пересекают пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" - сейчас это уже более 4 тысяч человек за сутки. Поэтому он делает вывод, что штамма Delta на территории Херсонской области "просто не может не быть".

И хотя лабораторно на нашей базе мы не можем четко его выделить из общей совокупности, косвенно мы имеем данные от клиницистов о более тяжелом течении этого заболевания у пациентов, - прокомментировал он.

По мнению руководителя лабцентра, мы находимся в начале новой волны COVID-19 как в Херсонской области, так и по всей Украине. И эта волна будет идти не так, как две предыдущие, - с запада на восток, на этот раз эпицентрами станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Он заверил, что медики будут готовить систему здравоохранения и противоэпидемическую службу, а граждан просит не расслабляться и срочно вернуться к соблюдению карантинных ограничений, ношению масок, соблюдению социальной дистанции, использованию санитайзеров. Он также призвал ограничить миграцию и вакцинироваться, поскольку времени осталось очень мало.

По состоянию на вечер 29 июня в Херсонской области 35 724 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: 34 076 человек побороли болезнь, 478 инфицированы COVID-19, 1170 человек умерли.

Как сообщалось, за сутки в Украине зафиксировано 633 случая заражения covid-19. Наибольшее количество новых больных в Киеве