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COVID в Україні: за добу зафіксовано 633 випадки зараження
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30 червня 2021, 08:46 18

COVID в Україні: за добу зафіксовано 633 випадки зараження

30 червня 2021, 08:46 18
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби, в Україні виявили 633 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві 

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 225 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Донецька (48), Харківська (34), Луганська (32) і Львівська (30) області.

Всього за добу госпіталізували 360 осіб, померли - 40, одужали - 2 294 людини.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР - 22 511 осіб, методом ІФА - 9 581 особа, експрес-тестами - 13 702 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 235 096 осіб, з них 2 166 668 одужали, летальних випадків - 52 340.

Нагадаємо, в Україні за 28 червня COVID-19 виявили у 182 осіб, зафіксовано 5 летальних випадків.

МОЗ коронавірус пандемія медики ушпиталення

 
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