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29 червня 2021, 11:45 331

"Укрзалізниця" запускає поїзд Інтерсіті з Києва до Тернополя

29 червня 2021, 11:45 331
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Фото: із відкритих джерел
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Між Києвом і Тернополем буде курсувати денний швидкісний поїзд категорії Інтерсіті

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

Відомо, що з Києва поїзд №747/748 буде вирушати з 2 липня, з Тернополя - з 3 липня.

З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03”, - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що зупинки поїзда передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську. Там стверджують, що пасажири зможуть за 6 годин дістатися з Тернополя до столиці та навпаки.

Попередньо, з метою вивчення попиту, курсування поїзда призначене до 31 серпня”, - додали в "Укрзалізниці”.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали.

Укрзализныця поїзд інтерсіті Київ Тернопіль

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