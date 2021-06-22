11:11  22 червня
На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
13:03  22 червня
У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19
08:11  22 червня
За добу в ООС зафіксували 14 обстрілів українських військ, втрат немає
UA | RU
UA | RU
22 червня 2021, 12:21 268

На "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали

22 червня 2021, 12:21 268
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідають вимогам безпеки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур.

За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту у вагонах. Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти надали неякісні товари з легкозаймистих матеріалів.

Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників схеми", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків було виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.

обшуки СБУ Укрзализныця Схеми розслідування корупція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram