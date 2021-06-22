На "Укрзалізниці" викрили масштабну схему: 200 млн віддали за неякісні матеріали

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СБУ викрила схему постачання несертифікованої продукції для АТ "Укрзалізниця". Підприємство витратило понад 200 млн грн на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів, які не відповідають вимогам безпеки

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували представники держтовариства і декількох афілійованих комерційних структур.

За умовами договору, переможці тендеру мали постачати залізничникам матеріали для проведення ремонту у вагонах. Проте, замість продукції встановленого стандарту, комерсанти надали неякісні товари з легкозаймистих матеріалів.

Щоб не допустити надзвичайних подій на залізничному транспорті, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників схеми", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків було виявлено документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.