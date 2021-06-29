"Укрзализныця" запускает поезд Интерсити из Киева в Тернополь

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Между Киевом и Тернополем будет курсировать дневной скоростной поезд категории Интерсити

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что из Киева поезд №747/748 будет отправляться с 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что остановки поезда предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске. Там утверждают, что пассажиры смогут за 6 часов добраться из Тернополя в столицу и обратно.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.