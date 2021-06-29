08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
08:29  29 июня
Президент подписал закон о налогах для "интернет-гигантов"
08:11  29 июня
На Донбассе из-за обстрелов боевиков ранение получил военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 11:45 300

"Укрзализныця" запускает поезд Интерсити из Киева в Тернополь

29 июня 2021, 11:45 300
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Между Киевом и Тернополем будет курсировать дневной скоростной поезд категории Интерсити

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что из Киева поезд №747/748 будет отправляться с 2 июля, из Тернополя - с 3 июля.

Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 4:00 и прибывать в столицу в 10:03", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что остановки поезда предусмотрены в Казатине, Виннице, Хмельницком и Волочиске. Там утверждают, что пассажиры смогут за 6 часов добраться из Тернополя в столицу и обратно.

Предварительно, с целью изучения спроса, курсирование поезда назначено до 31 августа", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" разоблачили масштабную схему: 200 млн отдали за некачественные материалы.

Укрзализныця поезд интерсити Киев Тернополь

В Киеве на Майдане между "ФОПами" и полицией произошло столкновение
29 июня 2021, 11:04
Киевщина соответствует "красной" зоне карантина по одному из показателей
29 июня 2021, 10:43
Жители элитной "Конча-Заспы" не хотят выселяться и подали восемь исков
27 июня 2021, 11:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua