Київщина відповідає "червоній" зоні карантину за одним з показників
Київська область станом на 29 червня відповідає "червоній" зоні карантину за одним із показників
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Відомо, що нині регіон, як і решта областей, перебуває у "зеленій" зоні карантину. Однак у Київській області наразі "червоний" рівень за показником охоплення тестування на COVID-19. Учора кількість проведених тестів на коронавірус становила 277, замість норми - не менше 300 тестів на 100 тисяч населення.
Але для того, щоб область потрапила до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тому регіон залишається у "зеленій" зоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у п'яти регіонах України низка показників перевищує значення "зеленої" зони.
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