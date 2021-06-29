У Києві на Майдані між "ФОПами" і поліцією сталася сутичка

Фото: РБК-Україна

На Майдані Незалежності у Києві між представниками руху SaveФОП, які зібралися на акцію протесту, та правоохоронцями сталася сутичка

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Відомо, що протестувальники планували провести ходу із труною і ритуальними вінками до будівель Офісу президента і Верховної Ради. У парламенті сьогодні депутати зібралися на позачергове засідання.

ФОПи вимагають прийняти законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, які стосуються спрощеної системи оподаткування.

Коли мітингарі намагалися сформувати на Майдані колону і почати ходу, правоохоронці заблокували їм шлях.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, силовики забрали труну. Протестувальники робили спроби перекрити виїзд автобусу з конфіскованим труною, але безуспішно. Через сутичку перекриті вулиця Хрещатик і Європейська площа.

Зараз колона ФОПів змінила початковий маршрут і попрямувала в бік Європейської площі, щоб ходити там по колу. На чолі ходи несуть кришку труни”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів.