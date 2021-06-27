Мешканці елітної "Конча-Заспи" не хочуть виселятися і подали вісім позовів

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Мешканці державних дач у елітному поселенні “Конча-Заспа” під Києвом протестують проти виселення і вже подали вісім позовів до суду

Про це повідомляє "Громадське”, передає RegioNews.

Як розповів директор Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Олександр Гурин, адміністрації довелося написати заяви в поліцію через завдані збитки на колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони 2016-2020 років Василя Бурбу та на суддю Конституційного Суду Олександра Литвинова.

За словами Гурина, син Литвинова проживав у двомісному номері одного з чотирьох пансіонатів, і після себе залишив "знищений номер з розбитими стінами".

Коли виїжджав Бурба, було демонтовано обладнання, яке належить державі. Були розкомплектовані окремі об’єкти опалення, відеоспостереження, які мали бути відповідно до інвентаризаційних карток. Тому ми звернулися до поліції", - заявив Гурин.

Василь Бурба подав позов до суду, він не згоден із розірванням з ним договору про користування маєтком. Як розповів Гурин, загалом десять позивачів подали вісім аналогічних позовів.

Із Будинком відпочинку судяться, крім Бурби та Литвинова, відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко, колишній заступник керівника Державного управління справами Валентин Савицький, бізнемен Ольга Заліско і пластичний хірург Максим Іванчук.

Один позов на трьох подали нардеп восьми скликань Юхим Звягільський, тричі віцепрем'єр Володимир Семиноженко і ексголова Верховної Ради Володимир Рибак.

Нагадаємо, раніше у РНБО повідомляли, що із державних дач під Києвом виселять Табачника, Богатирьову і ще 18 осіб.

Нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.