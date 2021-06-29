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29 червня 2021, 10:27 214

За минулий тиждень в Україні потонули 90 людей - ДСНС

29 червня 2021, 10:27 214
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Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулого тижня, з 21 по 27 червня в Україні потонули 90 осіб, а під час пожеж загинуло 8 громадян

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Від початку тижня зареєстровано 1 734 надзвичайних подій... В результаті вжитих заходів врятовано 46 осіб. Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 90 осіб”, - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС розповіли, що за тиждень ліквідували 1183 пожежі і врятували 13 людей. Під час гасіння пожеж врятували 354 будівель і 65 одиниць техніки.

Орієнтовні збитки від пожеж минулого тижня, за оперативними даними, становлять 3 млн. 519 тис. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на водних об'єктах України від початку червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей.

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