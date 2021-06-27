В Україні оголосили штормове попередження, без світла майже 400 населених пунктів

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Сьогодні, 27 червня в Україні очікується серйозне ускладнення погодніх умов, у зв’язку із чим у половині областей оголосили штормове попередження

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У північних, центральних та південних областях місцями очікуються сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

У зв’язку з сильними опадами на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 метрів над рівнями на 8:25, без негативних наслідків”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві попереджають, що у гiрських районах можливе утворення потужних селевих потоків. Також за інформацією ДСНС, досі залишаються знеструмленими 393 населених пункти.

Без світла залишаються 129 населених пунктів у Київській області, 73 - у Чернігівській, 57 — в Житомирській, 50 - у Черкаській, по 26 - у Вінницькій та Львівській , 20 - в Кіровоградській і 12 в Одеській.

Електропостачання припинено через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП внаслідок ускладнення погодних умов. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні через зливи та грози знеструмлено понад 800 населених пунктів