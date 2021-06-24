В Україні за добу потонули 13 людей, серед них одна дитина
На водних об'єктах України за минулу добу загинули 13 людей, з яких одна дитина. Від початку ж червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність... Лише упродовж минулої доби вода забрала життя 13 людей, з яких 1 - дитина", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники застерігають бути обережними під час перебування на воді та дотримуватись всіх правил безпеки.
Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.
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