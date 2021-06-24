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24 червня 2021, 10:46 93

В Україні за добу потонули 13 людей, серед них одна дитина

24 червня 2021, 10:46 93
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Фото: з відкритих джерел
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На водних об'єктах України за минулу добу загинули 13 людей, з яких одна дитина. Від початку ж червня потонули 126 осіб, з них - 28 дітей

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність... Лише упродовж минулої доби вода забрала життя 13 людей, з яких 1 - дитина", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники застерігають бути обережними під час перебування на воді та дотримуватись всіх правил безпеки.

Нагадаємо, 20 червня троє людей потонули на Київському водосховищі, ще одна людина - на річці Кам’янка у Фастівському районі області.

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