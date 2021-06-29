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29 июня 2021, 10:27 211

За прошедшую неделю в Украине утонули 90 человек - ГСЧС

29 июня 2021, 10:27 211
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлой недели, с 21 по 27 июня в Украине утонули 90 человек, а во время пожаров погибли 8 граждан

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

С начала недели зарегистрировано 1 734 чрезвычайных событий... В результате принятых мер спасены 46 человек. В течении недели на водных объектах погибло 90 человек", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что за неделю ликвидировали 1183 пожаров и спасли 13 человек. Во время тушения пожаров спасли 354 здания и 65 единиц техники.

Ориентировочные убытки от пожаров прошлой недели, по оперативным данным, составляют 3 млн. 519 тыс. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что на водных объектах Украины с начала июня утонули 126 человек, из них - 28 детей.

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