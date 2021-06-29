За прошедшую неделю в Украине утонули 90 человек - ГСЧС
В течение прошлой недели, с 21 по 27 июня в Украине утонули 90 человек, а во время пожаров погибли 8 граждан
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
С начала недели зарегистрировано 1 734 чрезвычайных событий... В результате принятых мер спасены 46 человек. В течении недели на водных объектах погибло 90 человек", - говорится в сообщении.
Также в ГСЧС рассказали, что за неделю ликвидировали 1183 пожаров и спасли 13 человек. Во время тушения пожаров спасли 354 здания и 65 единиц техники.
Ориентировочные убытки от пожаров прошлой недели, по оперативным данным, составляют 3 млн. 519 тыс. грн.
Напомним, ранее сообщалось, что на водных объектах Украины с начала июня утонули 126 человек, из них - 28 детей.
На Сумщине из-за ливней и грозы обесточены 20 населенных пунктовВсе новости »
29 июня 2021, 09:12Из-за непогоды обесточены более 100 населенных пунктов в шести областях Украины
28 июня 2021, 11:22В Украине объявили штормовое предупреждение, без света почти 400 населенных пунктов
27 июня 2021, 11:53
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Euronews победил BBC: какую замену Мендель нашли у Зеленского